Село на Тернопільщині прикрасили 9-кілометровою різдвяною гірляндою

Село Настасів у Тернопільській області до свят прикрасили дев'ятикілометровою гірляндою. Святковими ілюмінаціями засвітилися хати, дороги й криниці.

Такі ілюмінації перетворили звичайне село на новорічну казку. Гірлянди розмістили навіть на вантажівках та тракторах.

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Казкова атмосфера у Настасеві

Відтак бульдозер ДТ-75, самоскид ГАЗ-52 та трактор Т-70 стали найпопулярнішими місцями для фотографування.

Село прикрасили за гроші громади та місцевого агрогосподарства. Святкова казка у Настасеві пануватиме аж до кінця Різдвяних свят.

Таким чином село прикрашають до свят уже четвертий рік поспіль, але щороку до святкової ілюмінації додають нові елементи.

Святкове село на Тернопільщині / Фото "Думай":

Новорічна атмосфера в інших куточках країни

Ввечері 18 грудня запалили головну ялинку країни в Києві. Нею можна помилуватися на Софійській площі.

17 грудня відкрили й головну ялинку Львова. Святкове дерево встановили перед Львівським театром опери та балету.

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