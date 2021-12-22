Село на Тернопільщині прикрасили 9-кілометровою різдвяною гірляндою
22 грудня 2021 , 00:59Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Село Настасів у Тернопільській області до свят прикрасили дев'ятикілометровою гірляндою. Святковими ілюмінаціями засвітилися хати, дороги й криниці.
Такі ілюмінації перетворили звичайне село на новорічну казку. Гірлянди розмістили навіть на вантажівках та тракторах.
До речі У Харкові запалили головну ялинку міста: святкові фото
Казкова атмосфера у Настасеві
Відтак бульдозер ДТ-75, самоскид ГАЗ-52 та трактор Т-70 стали найпопулярнішими місцями для фотографування.
Село прикрасили за гроші громади та місцевого агрогосподарства. Святкова казка у Настасеві пануватиме аж до кінця Різдвяних свят.
Таким чином село прикрашають до свят уже четвертий рік поспіль, але щороку до святкової ілюмінації додають нові елементи.
Святкове село на Тернопільщині / Фото "Думай":
Новорічна атмосфера в інших куточках країни
- Ввечері 18 грудня запалили головну ялинку країни в Києві. Нею можна помилуватися на Софійській площі.
- 17 грудня відкрили й головну ялинку Львова. Святкове дерево встановили перед Львівським театром опери та балету.
До речі "Порівняйте це з Лондоном": британці у захваті від кадру головної ялинки фотографині 24 каналу