У селян відбирали геть всі продукти: що відбувалось у селі на Чернігівщині, де стояли кадирівці

В Україні продовжують фіксувати докази звірства російських найманців. Так, на Чернігівщині кадировці безжально відбирали у селян усю їжу.

Як розповідають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російські найманці прагнули морити голодом людей. Зокрема на Чернігівщині, де й стояли кадирівці.

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Російські найманці проводили тотальну "продрозверстку"

Так було зокрема у селищі Новий Биків. Воно розташоване на лінії наступу російських військових. Наразі у ньому можна побачити безліч одиниць військової техніки з позначкою "О" на бортах.

Окупанти залишили просто неба військову техніку / Фото ЦСК

Мешканці селища розповідають, що у ньому стояли кадирівці. І займалися вони тим, що вміють найкраще, – забирали у селян геть усі продукти. Тобто, тотальною "продрозверсткою".

Свою ж техніку окупанти ставили зовсім близько до будинків мирних мешканців. Це робили спеціально, щоб потім виправдовуватися, що по мешканцях села свої ж і б'ють.

У Центрі додали, що вже організували гуманітарний конвой до села. Мешканців уже забезпечили хлібом, молочною продукцією, яйцями, крупами, борошном та іншим продовольством.

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