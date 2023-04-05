Іранський гамбіт: українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми Багдасарова

Українські хакери зламали пошту колишнього депутата Держдуми Росії Семена Багдасарова. Наразі він підробляє пропагандистом у шоу Соловйова й виявилось, що це лише "квіточки".

Українські хакери-активісти команди "Кібер Спротив" зламали пошту Багдасарова й отримали більш ніж 7 гігабайтів листувань з дуже цікавою інформацією.

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Хто такий Семен Багдасаров Ексдепутат Держдуми Росії, директор російського "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії". Зараз він ведучий авторської пропагандистської програми "СМЕРШ" на каналі Соловйова.



Варто зазначити, що він має відомчі відзнаки ФСБ. Також Багдасаров проходив військову службу й дослужився до звання полковника, має нагороду за "виконання спеціального завдання" в Афганістані. Військову службу Багдасаров облишив у 1995 році. Від 19 жовтня 2022 року перебуває під санкціями РНБО України.

Шоу на каналі Соловйова – верхівка айсберга: що знайшли на пошті Багдасарова

Там і файли, які містять чисельні скан-копії його особистих документів, фінансові довідки та відомості про офшори його родини, документи фінансових махінацій з продажу державної землі Росії, довідки та інші цікаві для розвідки матеріали, які стосуються налагодження російських економічних проєктів в Ірані, Іраку, країнах Африки (Уганда, ДР Конго) та ОАЕ.

Також там є просто стислі нотатки про плани Багдасарова та його діяльність. Наразі незрозуміло, він пише їх для себе, чи звітує про свою активність розвідувальним службам Росії.

Співпраця з Іраном

Загалом виявилось, що він має сильний тіньовий вплив на різні економічні процеси та оборудки. Зокрема особливо цікаві листи щодо спільних російських проєктів з Іраном.

Судячи з документів, знайдених на пошті Багдасарова, він є посередником між російськими та іранськими юридичними особами.

На даному етапі поглиблена російсько-іранська співпраця є вимушеним кроком РФ для обходу санкцій і стосується не лише зброї, а й промислового обладнання,

– зазначили журналісти.

До прикладу, з листувань стало відомо, що росіяни терміново потребують обслуговування газових турбін на АЕС та компресори до атомних станцій. Крім цього, росіяни просять в іранців витратні запчастини, які неможливо купити через санкції.

Загалом спектр інтересів та питань, які вирішуються через посередництво Багдасарова, був описаний в окремій довідці, яку він зберіг на своїй пошті. Значна частина питань стосується саме будівництва на території Ірану газового хабу.



З нотаток на пошті Багдасарова / InformNapalm

Окремої уваги заслуговує замітка Багдасарова на пошті про потенційних партнерів компанії "Цифра" в Ірані. У списку потенційних партнерів для "Цифра" були вказані такі іранські компанії, на які накладені вторинні або галузеві санкції.

"Цифра" – це російська компанія, яка позиціює себе як міжнародна. Вона розробляє і надає рішення в галузі цифрової автоматизації та управління виробництвом для промислових підприємств. Її штаб-квартира розташована в місті Гельсінкі, Фінляндія (ймовірно, для обходу санкцій). Також вона має представництва у Туреччині, Німеччині, Марокко, Індії, Колумбії, Перу, Індонезії, в декількох країнах Африки).

Також до Багдасарова активно звертаються російські юридичні особи, які хочуть вийти на іранський ринок. Цей процес працює й у зворотній бік – іранці теж замовляють послуги росіян через нього.

Цікаві факти по співпраці з іншими країнами:

Ірак: Багдасарова цікавлять політики, які можуть організувати зустрічі з керівництвом держави.

Багдасарова цікавлять політики, які можуть організувати зустрічі з керівництвом держави. Африка: там Багдасаров шукає інвесторів для видобутку олова, танталу та вольфраму в Уганді та ДР Конго й перепродажу в Уганді золота, а також побудови нафтосховища та торгівлі паливом в Уганді.

Офшори та земельні схеми: в особистих документах Багдасарова теж багато таємниць

Багдасаров Семен має двох дорослих дітей: дочка Анна та син Аркадій, на яких оформлені офшори на Кіпрі. Вони залучені до схем у його "Центрі вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії"

Нині Багдасаров офіційно не займає державних посад, проте свій політичний вплив зберігає, ймовірно, завдяки чинному віцеспікеру Держдуми Росії Олександру Бабакову, з яким у 2007 – 2011 вони разом були депутатами Державної думи від однієї політичної сили.

З листування Багдасарова випливає, що його "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії" працює як організація з відмивання коштів – прокладка, через яку Багдасаров та його родина отримують мільйони рублів щомісяця.

Там же можна знайти довіреність Аркадія Багдасарова Анні Багдасаровій на управління житлом в ОАЕ й довідку про доходи за 2020 рік.

Ба більше, аналіз листувань дозволив виявити, що Багдасаров залучений до схем викупу російської землі з державної власності для її подальшого перепродажу (ще й завищеною вартістю). До цього залучені декілька підставних юридичних осіб. Також у долі чинний помічник заступника голови Держдуми Росії Максим Максимчук.