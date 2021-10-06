Семенченка залишили під вартою: його прихильники планують акцію протесту

Київський апеляційний суд ухвалив рішення у справі Семена Семенченка. Його залишили під вартою.

Люди, які прийшли його підтримати, заявили, що організовуватимуть акцію протесту. Про це повідомив Семенченко на своїй сторінці в фейсбуці 6 жовтня.

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Суд залишив Семенченка під вартою

Суд залишив Семена (Семенченка – 24 канал) під вартою. Іншого рішення ніхто не очікував,

– мовиться на сторінці Семенченка.

Видання УНІАН повідомило, що "на знак протесту громадяни, які прийшли підтримати Семенченка до суду, перекрили вихід із зали засідань, щоб унеможливити вивезення Семенченка із будівлі суду".

Люди сиділи просто на підлозі перед дверима судової зали, виникла штовханина. Проте конвой все ж вивів Семенченка із зали.

Активісти планують їхати до Офісу Президента та влаштувати там акцію протесту,

– мовиться у повідомленні.

На сторінці Семенченка також повідомили: "Після чергового незаконного рішення суду по справі Семен Семенченко активісти оголосили протест".

Активісти оголосили про протест після рішення суду в справі Семенченка: дивіться відео

Коротко про справу Семена Семенченка