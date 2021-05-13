Семенченко заявив, що з його справою пов'язані Путін і Лукашенко

Семен Семенченко пов'язує розслідування проти нього із бажанням Володимира Путіна та Олександра Лукашенка знищити новий інструмент боротьби з російською агресією. За його словами, це для того, аби "нейтралізувати мотивованих добровольців".

Семенченко переконує, що він та його ветеранська організація вже декілька років виконує завдання в інтересах національної безпеки. Проте назву організації, прізвища, дати, посади, конкретні обставини та операції назвати не може.

До речі Суд залишив Семена Семенченка під вартою

Чоловік каже, що не хоче дипломатичних конфузів та скандалів, зовнішніх політичних ризиків для України. Також каже, що не хоче зірвати операцій, які "СБУ ще не встигло зірвати".

Я, сидячи вже місяць наодинці в ізоляторі СБУ, даю можливість керівництву цих організацій самостійно визначитись. Вони кидають своїх, від нас відмовляються? Я даю можливість президенту припинити цей стид, коли ліва рука знищує пальці правої руки,

– заявив Семенченко.

Чому Семенченко пов'язує справу з Путіним та Лукашенком

Фігурант справи зазначив, що провадження відкрили наступного дня після початку скандалу із "вагнерівцями" у Білорусі.

"Тому нам і причепили Шевченка, який активно звинувачує ОП в цьому скандалі. Справа по Семенченку почалась одразу після того, як в минулому році Олександр Лукашенко став виступати з звинуваченнями на адресу України. Неначе білоруська опозиція "возить з України зброю тоннами", – стверджує Семенченко.

Чоловік також згадав про виступ президента Росії Володимира Путіна 21 квітня. Частина якого була про начебто розкритий замах на вбивство Лукашенка та спробу "державного перевороту" в Білорусі. ФСБ переконувала, що цей переворот планували здійснити "за підтримки українських націоналістів".

У моїй справі в один момент з’являються постанови заступників генпрокурора, що розслідування йде "повільно", і створюється підсилена група слідчих, яка одразу починає "форсувати" справу. Як раз один з таких "моментів" – коли Боровик приходить начебто з повинною та повідомляє СБУ про існування "ПВК Семенченко,

– зазначив Семенченко.

За словами чоловіка, це відбулось одразу після виходу сюжету на державному білоруському телеканалі, де його та інших людей звинуватили в допомозі повстанцям проти "карателів режиму Лукашенка".

Справа Семенченка: що треба знати