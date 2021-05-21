Для протидії Росії: Семенченко стверджує, що збирався навчати білоруську опозицію самообороні

21 травня 2021 , 08:00
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Джерело:

"Цензор нет"

Семен Семенченко заявив, що він із соратниками хотів навчати білоруських активістів самообороні. Все для того, щоб вони могли боротись проти російської агресії.

Семенченко розповів, що восени 2020 року він фігурував в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. У Мінську стверджували нібито він постачав білоруській опозиції зброю і допомагав при перетині кордону.

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Семенченко хотів вчити білорусів самообороні

Підозрюваний зізнався, що він та товариші збиралися вчити білорусів самообороні.

Потрібно було знайти людей, які в разі, якщо вони будуть створювати загони самооборони, могли б протидіяти якимось чином російській агресії,
– сказав чоловік.

Семенченко переконує, що ніякої зброї не було. Крім того, він додав, що співпрацював у цьому питанні з Головним управлінням розвідки, адже білоруси могли мати цінну інформацію.

На Волині облаштували будинок для білорусів

Семенченко зауважив, що люди могли б багато розповісти розвідникам, перебуваючи в Україні. Тому в селі Любашівського району на Волині, за 20 кілометрів від кордону облаштували будинок, де могли б зупинятися представники білоруської опозиції.

Семенченко називає звинувачення проти себе "замовленням"

Семенченко назвав звинувачення "замовленням", в свою діяльність – спрямованою на допомогу розвідці.

Чоловік каже, що дізнався про підготовку підозри за 2 тижні, тож встиг написати начальнику ГУР Міноборони Буданову заяву з проханням захистити свої конституційні права. "Після цього почали дзвонити інші високопоставлені особи і з'ясовувати, що відбувається. 

Підозрюваний переконує, що після цього до нього дзвонили керівник комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з безпеки Роман Машовець та навіть глава ОП Андрій Єрмак.

Справа Семенченка: що відомо

Автор: Ольга Музика