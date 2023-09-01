Віддав своє життя за українців: на фронті загинув 22-річний доброволець з Британії

За незалежність України борються як громадян нашої країни, так і іноземні добровольці. Серед них був Семюель Ньюї, котрий повертається додому на щиті.

Відомо, що Міністерство закордонних справ Великої Британії 31 серпня підтвердило його загибель. 22-річний Семюель Ньюї воював на боці України, а ворог забрав у нього життя у боях на Сході.

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Про смерть повідомив брат

Звернімо увагу, що першим про смерть Семюеля Ньї повідомив його старший брат Деніел. У своїх соціальних мережах він написав, що 22-річний хлопець вирушив до України, "щоб дати відсіч російському імперіалізму".

Семе, ти віддав своє життя за людей, яких ніколи не знав, і діяв мужньо, морально і з честю. Ти не тільки мій молодший брат, але й виняткова людина, хороший солдат і один з найхоробріших людей, яких я коли-небудь мав честь знати,

– наголосив Деніел.

Як пише The Telegraph, Семюель Ньюї попереднього військового досвіду не мав. Він служив у підрозділі "Темні ангели", який сформував колишній військовослужбовець з Британії. Мовиться про бійця парашутно-десантного полку Деніела Берка.

Цей підрозділ брав участь у запеклих боях на передовій з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони боронили Україну від Запоріжжя до її Сходу.

До слова, Семюель Ньюї та його батько у 2020 році постали перед судом. Їх звинувачували у тероризмі за буцімто незаконну допомогу старшому братові Деніелу. Останній тоді був британським добровольцем, котрий воював проти Ісламської держави у Сирії. Звинувачення з них зняли у тому ж році.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким захисника, а також низько вклоняється за його подвиг!

Зауважимо, що напередодні прощалися з нашим захисником з Косівщини Валентином Слюсарчуком з позивним "Шелбі". Під час його похорону побратими виконували заповіт військового.

Вони виконали улюблену пісню військового – "Пісню про Довбуша". Зворушливий ролик у мережу виклала його двоюрідна сестра Світозара Слюсарчук-Крулько. Військові виконували композицію під гітарний акомпанемент.

Загинув він 18 серпня після мінометного обстрілу. Сталося це під час ведення бойових дій у районі Вербового, що на Запоріжжі. "Шелбі" було лише 20 років.