Сенат США готує законопроєкт про антиросійські санкції на випередження
Джерело:Укрінформ
У Сенаті США збираються погодити законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії. Крім того, ініціатива міститиме і допомогу Україні.
Це питання ще розглядають. Про це заявила член комітету Джин Шахін.
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Ми дуже близькі до досягнення згоди… Щодо законопроєкту, де будуть розглянуті превентивні санкції, які ми можемо запровадити у відповідь на дії Росії, на її агресивну поведінку,
– заявила Шахін.
Крім санкцій, буде допомога Україні
Шахін, яка представляє Демократичну партію, додала, що Росія та Путін відчули б санкції у разі вторгнення в Україну.
Член комітету з міжнародних відносин Роб Портман зазначив, якщо документ ухвалять, це передбачатиме різнопланову допомогу Україні. Мовиться про те, щоб поділитися з Україною передовими практиками для захисту інфраструктури від кібератак.
США можуть працювати з неурядовими організаціями та з владою, аби "протистояти брехні і пропаганді, які постійно поширюються і є частиною зусиль з дестабілізації".
Зменшення енергозалежності від Росії
Портман зауважив, що США активно взаємодіють з Німеччиною та іншими країнами Європи в питанні енергетичної безпеки.
Вашингтон разом з країнами Близького Сходу готові надати більше скрапленого газу, аби це допомогло б зменшити залежність від Росії.
Що відомо про санкції проти Росії
- Захід попереджає Росію про серйозні санкції, якщо та вторгнеться в Україну. Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки.
- Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій.
- Обмеження готує і Євросоюз. Говорили також про ядерний варіант – відключення Росії від системи SWIFT.
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