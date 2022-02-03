Сенат США готує законопроєкт про антиросійські санкції на випередження

У Сенаті США збираються погодити законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії. Крім того, ініціатива міститиме і допомогу Україні.

Це питання ще розглядають. Про це заявила член комітету Джин Шахін.

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Ми дуже близькі до досягнення згоди… Щодо законопроєкту, де будуть розглянуті превентивні санкції, які ми можемо запровадити у відповідь на дії Росії, на її агресивну поведінку,

– заявила Шахін.

Крім санкцій, буде допомога Україні

Шахін, яка представляє Демократичну партію, додала, що Росія та Путін відчули б санкції у разі вторгнення в Україну.

Член комітету з міжнародних відносин Роб Портман зазначив, якщо документ ухвалять, це передбачатиме різнопланову допомогу Україні. Мовиться про те, щоб поділитися з Україною передовими практиками для захисту інфраструктури від кібератак.

США можуть працювати з неурядовими організаціями та з владою, аби "протистояти брехні і пропаганді, які постійно поширюються і є частиною зусиль з дестабілізації".

Зменшення енергозалежності від Росії

Портман зауважив, що США активно взаємодіють з Німеччиною та іншими країнами Європи в питанні енергетичної безпеки.

Вашингтон разом з країнами Близького Сходу готові надати більше скрапленого газу, аби це допомогло б зменшити залежність від Росії.

Що відомо про санкції проти Росії

Захід попереджає Росію про серйозні санкції, якщо та вторгнеться в Україну. Обмеження США стосуватимуться ключових секторів економіки.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій.

Обмеження готує і Євросоюз. Говорили також про ядерний варіант – відключення Росії від системи SWIFT.

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