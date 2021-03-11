"Америка може зітхнути з полегшенням": Сенат США призначив нового генпрокурора

Сенат CША призначив Мерріка Гарленда на посаду генерального прокурора країни. Його кандидатуру подав президент Джо Байден.
Джерело:CNN
Під час голосування у середу, 10 березня, щонайменше 70 законодавців підтримали Мерріка Гарленда. Водночас 30 – висловилися проти.
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Варто також зазначити, що за це призначення свій голос віддали й 20 сенаторів від Республіканської партії.
Америка може зітхнути з полегшенням, адже нарешті у нас буде хтось на кшталт Мерріка Гарленда, який очолить департамент юстиції,
– заявив демократ Чак Шумер.
Лідер більшості у Сенаті назвав Гарленда "людиною, яка має цілісність, незалежність, повагу верховенства права та довіру практично усіх".Зверніть увагу! У Сполучених Штатах генеральний прокурор очолює Міністерство юстиції.
Що відомо про Мерріка Гарленда: коротко
- У 2016 році 44 глава США Барак Обама запропонував призначити Мерріка Гарленда членом Верховного суду країни.
- Однак тоді республіканці мали більшість у Сенаті і відмовилися підтримувати кандидатуру Гарленда.
- Відтоді він продовжив свою роботу в Апеляційному суді округу Колумбія.