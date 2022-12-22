У США проголосували за посилене притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців

У Сенаті США ухвалили важливий законопроєкт. Мовиться про Justice for Victims of War Crimes Act, закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, відповідний закон надзвичайно важливий. Він став ґрунтом для притягнення до відповідальності тих, хто чинить воєнні злочини проти народу України. А ще він дозволяє виправити прогалини у законодавстві США.

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Закон підтримали одноголосно

Сьогодні Сенат ухвалив наш законопроєкт, який виконує зобов'язання, взяті Сполученими Штатами під час підписання Женевських конвенцій 1949 року. США не є і ніколи не будуть безпечним притулком для воєнних злочинців,

– наголосив сенатор Чак Грасслі.

Інший сенатор Дік Дурбін зазначив, що у захваті від того, що відповідний законопроєкт Сенат ухвалив одноголосно. Він висловив сподівання, що його підпишуть якомога швидше. І що це буде чітким повідомленням для Володимира Путіна, який демонструватиме, що "Конгрес підтримує український народ".

У чому суть цього закону

Передовсім слід розуміти, що він дозволяє переслідувати воєнних злочинців у США. І на це не впливатиме той факт, де саме вони скоювали злочин. Себто це поширюється також на росіян, котрі вбивали українців у війні.

Крім того, він передбачає продовження терміну давності для воєнних злочинів. Зокрема тих, які виявили за роки після їх скоєння.

Також він оновлює чинне законодавство. Адже з'являється механізм притягнення до відповідальності громадян інших країн. Раніше за воєнні злочини у США притягувалися винятково американці.

Тепер ми певні, причетні до воєнних злочинів, скоєних в Україні, ніколи не матимуть безпечного притулку в США. Сподіваюся, скоро зможемо сказати, що вони не матимуть його ніде у світі. Працюємо над цим,

– зазначив генпрокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, що раніше Дурбін зазначав, що винні у жахливих воєнних злочинах, скоєних в Україні, повинні бути покараними. У своїй заяві сенатор наголошував на непохитності у "відданості Україні та хороброму українському народу". І це США продемонстрували також 21 грудня під час офіційного візиту Зеленського.