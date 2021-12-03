Сенат США схвалив фінансування уряду до 18 лютого 2022 року

Сенат США 2 грудня підтримав продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Як відбувалося голосування

Продовження фінансування підтримали 69 сенаторів. Водночас 28 – виступили проти.

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Фінансування федерального уряду продовжили на тлі пандемії COVID-19, чергового сплеску захворюваності та побоювань з приводу появи нового штаму Омікрон.

До речі, група республіканців-консерваторів була проти такого рішення. Все через розпорядження Джо Байдена про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19.

Уряд наближається до верхньої межі запозичень

Раніше палата представників США підтримала продовження фінансування уряду до 18 лютого. Згідно з результатами голосування, 221 член палати представників підтримав рішення, а 212 осіб висловилися "проти".

Федеральний уряд наближається до досягнення верхньої межі запозичень у 28,9 трильйона доларів. За оцінками Міністерства фінансів, досягнути цієї межі можуть вже до 15 грудня.

Нездатність продовжити чинне становище або підняти верхню межу запозичень вчасно можуть спричинити урядовий дефолт, що загрожує економічною катастрофою.

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