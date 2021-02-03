Сенат затвердив главу міністерства внутрішньої безпеки США: що про нього відомо

3 лютого 2021 , 10:48
Читать новость на русском

Американський Сенат затвердив Алехандро Майоркаса на посаді голови міністерства внутрішньої безпеки. ЗМІ пишуть, що він "почне відкочувати імміграційну політику" Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Свої голоси за призначення Алехандро Майоркаса віддали 56 сенаторів, натомість 43 виступили проти.

Читайте також Главою Пентагону вперше стане афроамериканець: сенат схвалив кандидата Байдена

Новий глава міністерства внутрішньої безпеки, за інформацією видання, відіграватиме важливу роль в адміністрації Джо Байдена.

Очікується, що Майоркас "почне відкочувати імміграційну політику" попереднього глави США Дональда Трампа.

Що відомо про Алехандро Майоркаса

  • Американський правник і державний діяч кубинського походження.
  • Народився в Гавані, але у віці 1 року разом з батьками та сестрою емігрував до США.
  • Закінчив Каліфорнійський університет в Берклі.
  • Очолював імміграційну службу Сполучених Штатів.
  • Згодом обіймав посаду заступника міністра внутрішньої безпеки в адміністрації Барака Обами.

Дані з Вікіпедії

Зверніть увагу! 26 січня Сенат США підтримав запропоновану Джо Байденом кандидатуру на посаду державного секретаря. Державний департамент Сполучених Штатів очолив давній соратник нового президента Ентоні Блінкен.