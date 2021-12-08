Сенатор США про відповідь на агресію Росії: Ми не відкидаємо застосування ядерної зброї першими

Сенатор від Республіканської партії Роджер Вікер припустив можливу війну з Росією на боці України. Крім того, за словами політика, США можуть вдатися і до застосування ядерної зброї.

Американський сенатор припустив можливість втручання США в російсько-українську війну через нарощування Москвою військ біля наших кордонів.

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США можуть атакувати першими

Роджер Вікер заявив, що цілком ймовірним є те, що США можуть втрутитися у конфлікт між Україною та Росією. І мова йде не лише про наземну війну.

Я не виключаю присутність американських військ на землі. Чи знаєте ви, що ми не виключаємо застосування ядерної зброї першим,

– заявив Вікер.

Також сенатор переконаний, що президент Джо Байден не повинен блокувати військові дії для захисту України. Водночас свої слова про ядерну зброю просить сприймати в контексті політики США, а не конкретно України.

Війська Росії під кордоном України: головне

Ще восени 2021 року низка американських ЗМІ опублікували інформацію про стягування Росією військ до кордону з Україною та високу загрозу повномасштабного вторгнення з боку країни-агресорки.

Згодом цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов і заявив, що Росія може почати повномасштабну агресію вже на початку 2022 року.

За даними американської розвідки, Москва планує атакувати з трьох напрямків – зі своєї території, з Білорусі та з окупованого Криму.

Ймовірно, російська активність біля кордонів України була однією з тем розмови Джо Байдена та Володимира Путіна 7 грудня. Пізніше у Білому домі заявили про підтримку територіальної цілісності України.

Однак 8 грудня Джо Байден заявив, що питання розміщення американських військових в Україні для захисту від російської агресії поки не розглядають.

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