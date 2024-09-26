Фейковий Кулеба телефонував сенатору США та запитував про далекобійні удари по Росії, – NYT

Людина, яка видавала себе за колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, зателефонувала через Zoom голові комітету у закордонних справах Сенату США Бену Кардіну.

Чоловік під час розмови поводився "нетипово" та розпитував про дозвіл на удари по Росії ракетами дальнього радіуса дії. Про це пише The New York Times із посиланням на лист від служби безпеки Сенату та двох анонімних посадових осіб.

Дивіться також У новому пакеті від США Україна отримає бомби JSOW, здатні бити до 110 кілометрів, – ABC

Сенатору США зателефонувала людина, яка видавала себе за Кулебу

Як пише видання, Кардін отримав електронний лист від так званого "Дмитра Кулеби" з проханням з'єднатися з ним через Zoom. Згідно з оприлюдненою інформацією, під час відеодзвінка людина виглядала та говорила як колишній міністр закордонних справ України.

Втім, у сенатора США виникли підозри, коли співрозмовник почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами". Він також цікавився думкою американського посадовця стосовно далекобійних ударів по території Росії.

Після цього Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося. Хоча в електронному листі служби безпеки Сенату не було вказано, що йдеться про Кардіна, двоє посадовців Сенату підтвердили, що йдеться саме про нього.

Своєю чергою голова комітету у закордонних справах Сенату США частково підтвердив цю інформацію у своїй заяві напередодні. У ній він визнав, що "останніми днями зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особу".

Однак жодного підтвердження щодо того, що ця особа представилася Кулебою, а тим більше те, що це хоч якось пов'зяно з Україною, з його боку вказано не було.