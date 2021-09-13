Сенсацій не буде, – військовий волонтер про ситуацію з "вагнерівцями"

Тимчасова слідча комісія парламенту обговорюватиме справу щодо "вагнерівців "та Іловайська. Однак щоб ухвалити рішення потрібен насамперед військовий суд.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів ветеран та волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, не слід чекати чогось нового у справі "вагнерівців".

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"Я думаю, що сенсаційних новин з цих історій не буде. Щоб більш-менш ефективно ухвалити рішення нам потрібен справжній військовий суд, тому що цивільний не може сказати, чи винен той генерал чи ні", – зазначив ветеран.

Чому потрібен військовий суд

Римарук пояснив, що цивільні суди не володіють досконало статутами Збройних сил, рішеннями та наказами. У їхніх представників немає тактичної та військової освіти.

"Тому тут просто очікуватимемо новин та результатів. Все поки обговорюється за лаштунками та у кабінетах", – зазначив військовий волонтер.

Під Мінськом 29 липня 2020 року затримали 33 російських бойовиків військового формування "Вагнера". ЗМІ повідомляють, що це начебто була операція українських спецслужб, але зірвалась через злив Офісу Президента. Українська влада це заперечила.

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