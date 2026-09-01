З кожним днем зростають: у видавництві Vivat назвали виклики, з якими стикаються на тлі атак

Українська книжкова галузь продовжує стикатися з важкими випробуваннями через постійні російські атаки по складах, друкарнях та логістичних центрах. Попри значні збитки та дефіцит сировини, видавці шукають нові шляхи для продовження роботи у складних умовах.

СЕО та співзасновниця видавництва Vivat Юлія Орлова розповіла 24 Каналу про нинішні проблеми та ситуацію в книгодрукуванні в умовах повномасштабного вторгнення. За її словами, збитки фіксують практично щодня, адже ворожі обстріли спричиняють нові втрати для всієї галузі.

Як Vivat змінює логістику після обстрілів?

Орлова зазначила, що після знищення Святопетрівського розподільчого центру видавництво веде перемовини з "Новою поштою" щодо відшкодування хоча б частини збитків.

Унаслідок російської атаки у ніч на 28 серпня на складу Святопетрівському на Київщині видавництво Vivat зазнало збитків на понад 16 мільйонів гривень. Загалом згоріло понад 60 тисяч примірників книжок різних українських видавництв.

Водночас друкарні, за її словами, також інвестують у книжкову ланку великі кошти, адже потрібно закуповувати папір в обсягах мільйонів тонн, а також фарби і різні поліграфічні матеріали. Однак зараз зберігати папір дуже складно. Тому видавництва вдалося до низки важливих заходів.

Друкуємо в такий спосіб, щоб одразу той наклад, який у нас є, розподілити між книгарнями, нашими B2B партнерами та інтернет-магазинами. Звісно, немає де зберігати таку велику кількість товарів для того, щоб постійно не говорити про втрати, які дійсно великі,

– СЕО Vivat.

Вона пояснила, що за такої схеми у разі вичерпання тиражу швидко зробити додрук стає складно. У друкарень бракує працівників, потужностей та дефіцитної сировини, зокрема паперу конкретного формату й якості, який імпортується за закордонну валюту. Проте видавчиня підкреслила, що дефіциту книжок не буде, хоча окремі позиції з'являтимуться повільніше.

Які державні програми важливі для читачів?

Говорячи про фінансові та грантові можливості, Юлія Орлова повідомила про перемовини з Міністерством культури щодо включення книжкового сектору до програми з підтримки сучасної української культури "Тисячовесна" у майбутньому. Також пріоритетом залишається відновлення державної програми з поповнення бібліотечних фондів.

Це потрібно навіть більше читачам, ніж видавництвам, і це важлива програма, яка дуже добре працювала раніше. І зараз, якщо ми надрукуємо книжки, то розвеземо їх не тільки по книжкових магазинах, а й по бібліотеках. У такий спосіб точки дотику читача з книжкою збережуться,

– зазначила спікерка.

Попри зростання собівартості виробництва, Vivat продовжує співпрацювати з українськими письменниками та видавати дебютні твори. За словами Орлової, хоч через безпекову ситуацію масові автограф-сесії чи презентації проводити складніше, видавництво та автори залишаються єдиною екосистемою.

СЕО видавництва Vivat розкрила проблеми, які виникли через обстріли: дивіться відео

Вона закликала читачів підтримувати українську книжкову галузь, купуючи літературу у будь-яких зручних місцях – на сайтах видавництв, у книгарнях чи мережевих супермаркетах.

Будь-яку книжку, яку читачі зараз придбають, це їхній спосіб спілкуватись з майбутнім. Перенесіть книжку в більш безпечне місце – у вашу домівку – і читайте, насолоджуйтесь. Це найкращий спосіб підтримати не тільки нас як галузь, а й себе також,

– зауважила Юлія Орлова.

Нагадаємо, що ворог методично завдає ударів по складській та поліграфічній інфраструктурі України. Зокрема, під час обстрілів Київщини у серпні постраждали логістичні центри, де зберігалися наклади провідних українських видавців.