Сербія перевела війська на кордоні з Косово у підвищену боєготовність

Підрозділи армії Сербії перевели у високу бойову готовність в гарнізонах Рашка та Новий Пазар. Вони розташовані на кордоні із частково визнаною республікою Косово.

Так влада Сербії хоче показати, що не дозволить більше нападу на себе. Таку заяву зробив міністр оборони Небойш Стефанович, відвідавши військових.

Нещодавно На кордоні Косова спалахнули протести через заборону в'їзду авто на сербських номерах

"Погром сербського народу не повториться"

Глава Міноборони Сербії вказав, що частини армії перебуватимуть у підвищеній бойовій готовності. Сербія хоче донести до Косово, що "погром сербського народу більше не повториться".

Наша армія не провокує, але вона готова захищати людей, якщо трапиться щось, що загрожує їхньому життю. Мені важливо бачити, що ці люди в настрої і готові,

– сказав міністр.

Щодо якихось провокацій, про які говорять у ЄС, то Стефанович відзначив: винні у них косовари. Про терміни, під час яких діятиме ця підвищена боєготовність, влада Сербії наразі нічого не конкретизує.

Що відомо про Республіку Косово? Це частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 98 держав-членів ООН. Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН.



17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова. Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово.

Джерело: Це частково визнана держава на Балканах, чию незалежність визнали 98 держав-членів ООН. Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН.17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова. Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово.Джерело: Вікіпедія

Сутички на кордоні із Косово: що відомо