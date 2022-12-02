Сербія призначила проросійського політика керівником розвідки

Уряд Сербії призначив проросійського політика новим керівником розвідувального агентства. Рішення ухвалили 1 грудня.

Так, директором Агентства безпеки та інформування розвідувального агентства Сербії став Олександр Вулін. Нагадаємо, що Сербія є у списку тих європейських країн, які не доєдналися до санкцій проти Росії.

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Що відомо про нового керівника розвідки у Сербії

Олександр Вулін раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ Сербії, а до цього був міністром оборони.

Як міністр внутрішніх справ Сербії Вулін відвідав Москву в серпні, здійснивши рідкісний візит європейського державного чиновника до країни-агресора.

Тоді Вулін сказав Сєргєю Лаврову, що "Сербія – єдина держава в Європі, яка не вводила санкції і не брала участі в антиросійській істерії".

Зауважимо, що Вулін – це "людина Москви" у сербському керівництві. У минулі роки він розширив співпрацю генштабів Росії та Сербії, які напрацювали план спільної військової операції проти Косова.



Який вигляд має Олександр Вулін / фото росЗМІ

Чому Сербія не долучилася до антиросійських санкцій

Сербія не доєдналися до санкцій проти Росії. Президент країни Александар Вучич заявив, що Росія не порушувала територіальну цілісність та суверенітет Сербії.

Вучич сказав, що він не знає, як пояснити народу Сербії введення санкцій проти Росії.

"Як я поясню народу, що запроваджуємо санкції проти Росії, а не Словенії. Росія не порушувала територіальну цілісність Сербії, а Словенія – так", – наголосив президент.

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