Сербія стягує танки і важку техніку до кордону з Косово: відео з місця події

Ситуація на кордоні Сербії та частково визнаної республіки Косово загострилася. 25 вересня Белґрад почав стягувати танки та важку техніку до прикордонного переходу Яріньє.

Сербські танки біля кордону

Колони танків помітили по дорозі з гарнізону Рашка до адміністративної лінії. Перед тим над Яріньє пролетіли дві сербські винищувачі Міг-29.

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До кордону нібито відправили модернізовані танки Т-72 MS, оснащені новою оптикою та найсучаснішою бойовою технікою. Їх Сербії пожертвувала Росія.

Сербія спрямувала танки до кордону: відео



З сербського гарнізону вирушили танки / Фото BN

Дивіться відео з винищувачами над Яріньє:

Зауважимо, 24 вересня гелікоптери сербської армії Мі-35 патрулювали повітряний простір над Яріньє. Загалом підрозділи сербської армії в гарнізонах Рашка та Новий Пазар перебувають у підвищеній бойовій готовності вже декілька днів. За словами міністра оборони Небойша Стефановича, так держава хоче показати, що не дозволить "погрому сербського народу".

Очільник МВС наголосив, що Сербія готова реагувати на будь-яку ескалацію. Водночас країна прагне зробити все, аби зберегти мир.

Поліція Косово нібито побила сербів

23 вересня сербські ЗМІ заявили, що спецпризначенці Косово жорстоко побили трьох сербів на переході Брняк. Постраждалих довелося госпіталізувати у лікарню. Однак правоохоронці частково визнаної республіки все заперечують. Вони кажуть, що затримали трьох водіїв з Сербії, а після перевірки – відпустили та сказали їхати у відділок поліції.

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