Сербія каже про мирні наміри щодо Косово, НАТО – про готовність втрутитися за потреби
Президент Сербії Олександр Вучич заговорив про нейтральність його країни щодо Косово. Запевняє, що сербські солдати не вторгались туди.
Вучич провів спільну пресконференцію з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передає 24 канал. Президент заявив, що Сербія хоче зміцнювати співпрацю з контингентом НАТО в Косово та уникати ескалації конфлікту.
Читайте також росія хоче створити військову базу в Сербії: експертка заявила, що це майже неможливо
Сербія є нейтральною у військовому відношенні країною і залишиться такою,
– стверджує політик.
Вучич запевняє, що в Косово ніхто не заходив
Президент переконує, що сербська армія і поліція жодного разу не переходила адміністративний кордон з Косово. Такі звинувачення на адресу Сербії, за його словами, є брехнею.
Він додав, що для вирішення конфлікту між Сербією і Косово потрібен раціональний підхід – Приштина і Белград мають почати діалог і знайти компроміс.
НАТО може збільшити кількість миротворців
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс збільшить свої миротворчі сили в Косово, якщо виникне ескалація з Сербією.
"Якщо буде потрібно, ми перекинемо сили, розгорнемо їх там, де потрібно, і збільшимо нашу присутність", – сказав Столтенберг.
Генсек нагадав, що НАТО вже збільшило присутність на півночі.
Загострення між Сербією та Косово
- Напруга між Сербією та Косово, яку Белград вважає своєю територією, виникла наприкінці липня. Косово заявило, що заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами, не визнаватиме автомобільні номери.
- 31 липня на кордоні почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени. Вучич попереджав, що його країна не планує капітулювати.
- Та в результаті Косово погодилось перенести запровадження правила з документами на 1 вересня, тобто відтермінувати на місяць.
Детальніше – що відомо про ймовірність війни між Сербією та Косово: відео