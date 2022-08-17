Сербія каже про мирні наміри щодо Косово, НАТО – про готовність втрутитися за потреби

Президент Сербії Олександр Вучич заговорив про нейтральність його країни щодо Косово. Запевняє, що сербські солдати не вторгались туди.

Вучич провів спільну пресконференцію з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передає 24 канал. Президент заявив, що Сербія хоче зміцнювати співпрацю з контингентом НАТО в Косово та уникати ескалації конфлікту.

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Сербія є нейтральною у військовому відношенні країною і залишиться такою,

– стверджує політик.

Вучич запевняє, що в Косово ніхто не заходив

Президент переконує, що сербська армія і поліція жодного разу не переходила адміністративний кордон з Косово. Такі звинувачення на адресу Сербії, за його словами, є брехнею.

Він додав, що для вирішення конфлікту між Сербією і Косово потрібен раціональний підхід – Приштина і Белград мають почати діалог і знайти компроміс.

НАТО може збільшити кількість миротворців

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс збільшить свої миротворчі сили в Косово, якщо виникне ескалація з Сербією.

"Якщо буде потрібно, ми перекинемо сили, розгорнемо їх там, де потрібно, і збільшимо нашу присутність", – сказав Столтенберг.

Генсек нагадав, що НАТО вже збільшило присутність на півночі.

Загострення між Сербією та Косово

Напруга між Сербією та Косово, яку Белград вважає своєю територією, виникла наприкінці липня. Косово заявило, що заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами, не визнаватиме автомобільні номери.

31 липня на кордоні почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени. Вучич попереджав, що його країна не планує капітулювати.

Та в результаті Косово погодилось перенести запровадження правила з документами на 1 вересня, тобто відтермінувати на місяць.

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