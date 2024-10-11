Президент Сербії підписав декларацію із засудженням війни Росії в Україні

Нещодавно у російського президента Владіміра Путіна було день народження. Його не привітав один із політиків, який завжди був близьким до нього.

Російські ЗМІ пишуть, що президент Сербії, яку вважали дружньою до Росії, Александр Вучич підписав підсумкову декларацію третього саміту Україна-Південно-Східна Європа, який відбувся 9 жовтня у хорватському Дубровнику. У Росії обурені цим рішенням, передає 24 Канал.

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Учасники будуть підтримувати Україну

Декларація містить 18 пунктів. Серед них – визнання повномасштабної війни в Україні "злочином проти українського народу".

Крім цього, вторгнення в Україну також визнали порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, та великою загрозою миру, безпеці та стабільності Південно-Східної Європи, всього європейського континенту та світу загалом.

Учасники саміту також підтвердили "постійну багатогранну підтримку України та її народу так довго, як це буде потрібно".

Сторони засудили вторгнення в Україну. Раніше президент Сербії висловився про зв'язки його держави із російським лідером Владіміром Путіним. Він відхрестився від них. Александар Вучич наголосив, що його країна не є "троянським конем" для Москви в Європі. Крім цього, він також зазначив, що не зустрічався із російським президентом від початку повномасштабної війни Росії проти України.