Що Росія робить з природою України: моторошні кадри Серебрянського лісу

У мережі з'явилося відео, що демонструє жахливі наслідки російської окупації Луганщини. Серебрянський ліс випалений та знищений.

Російська агресія не дає милості навіть рослинам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNITED24 Media у X.

Читайте також "Обамка" та "Х**ол": у Росії продають морозиво зі зневажливими назвами

Що сталося зі Серебрянським лісом?

UNITED24 показали кадри із Серебрянського лісу на Луганщині. На місці колись розкішного зеленого "лісу чудес" залишився лише попіл та друзки.

На що росіяни перетворили Серебрянський ліс на Луганщині: дивіться відео

Серебрянський ліс ще називають Кремінський ліс або серед військових "ліс чудес". Він розташований впритул до Кремінної, його частина належить до ботанічного заказника "Серебрянський", що є частиною держпідприємства "Кремінське лісопромислове господарство".

Ліс переважно сосновий та має прощу понад 107 гектарів.