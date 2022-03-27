Серед "кадировців" у Маріуполі є вбивця Нємцова: засвітився на відео бойовиків

Воювати проти народу України разом із кадировськими бойовиками до Маріуполя приїхав Руслан Геремєєв. Він є одним із фігурантів справи про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Цей чоловік раніше мав постати перед судом, проте в Росії ніхто навіть не думав карати за позбавлення життя противника режиму Путіна. Геремєєва дуже добре видно на відео, яке оприлюднили в мережі 26 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

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Ймовірно, керує найманцями

На початку запису показаний ранковий намаз, який виконували військові посіпаки Кремля. Вони просто стояли й молилися, а вбивця Нємцова якраз читав молитву з Корану. Потім він засвітився ще на кількох кадрах.

У російських телеграм-каналах пишуть, що Геремєєв приїхав керувати бойовиками. Це частково підтверджують деякі кадри, проте більше ніякої інформації не було.

Запис, про який мовиться, активно поширюють усі рупори пропаганди Кремля. Тому ми не додаємо його з етичних міркувань.



Вбивця Нємцова незадовго після затримання / Фото MK

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