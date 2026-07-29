Той, хто займається інформацією, знає, що одним з найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника є вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, все частіше помітно, що в промовах Путіна головною (інколи єдиною) цільовою аудиторією стає сам Путін. Про це пише Вадим Денисенко.

Путін свідомо відкидає факти, які йому не подобаються

Спічрайтери пишуть промови, які потрібні лише очільникові Кремля. Саме тому "Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки Росія".

Я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Схоже на те, що Путін доволі близький до фази: "Не подобається, значить, не існує".

Це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк, і система будується, перш за все, на забезпеченні його комфорту і безпеки. Тому можна висловити гіпотезу, яка повинна пройти перевірку часом, що зараз коло його найближчого оточення має звузитися. З іншого ж боку, це саме оточення має не просто потрапляти в настрої Путіна, фільтруючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами.

Це лише початок жорсткої конкуренції російських еліт

Трабер, Ротенберги, Наврусова – це лише початок війни всіх проти всіх. Фаворитами цього літа є Чемезов ("Ростех"), Корольов (перший заступник глави ФСБ) та, схоже, Ковальчуки.

За цим треба слідкувати, але вже зараз можна говорити, що одним з головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися.

Це літо також має певні ознаки ослаблення арбітражу Путіна (знову-таки, потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження). Він вже не "над схваткою". Він все більше стає частиною цієї гри. Будемо спостерігати далі.