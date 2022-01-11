Серед українців зросла підтримка вступу до НАТО та ЄС

Переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України до Європейського Союзу, і до Північноатлантичного альянсу.

Про це свідчать дані телефонного опитування проведеного упродовж 13 – 16 грудня 2021 року КМІС.

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У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за", 21,6% – "проти". У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти",

– мовиться у дослідженні.

У Київському міжнародному інституту соціології вказали, що серед жителів заходу та центру країни переважна більшість підтримують і вступ до Європейського Союзу, і вступ до Північноатлантичного альянсу. На півдні та сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижча.

"Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси "за" і "проти" розділилися б практично порівну", – додали у КМІС.

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