Серед жертв – подружжя, їх син дивом вижив: деталі трагедії у Миколаєві

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва загинуло подружжя. Відомо, що їх 16-річний син на момент атаки перебував із ними в одній квартирі.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Кількість жертв зросла до шести.

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Щодо обстрілів Миколаєва. Серед п'яти загиблих від російських снарядів була сімейна пара. Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті,

– повідомив Тимошенко.

Він уточнив, що хлопцем займається соціальна служба.

Кількість жертв зросла до 6

В ефірі телемарафону керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на зараз загинули шестеро людей, двоє – отримали поранення.

16-річний хлопець втратив батьків, він спав у сусідній кімнаті. З ним працюють соціальні служби. Він вижив, але втратив батьків,

– додав Віталій Кім.

За його даними, рятувальна операція закінчується. Він висловив сподівання, що жертв більше не буде. Будівля повністю зруйнована.

Що відомо про атаку росіян

11 листопада близько о 3:05 Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу, попередньо із зенітно-реактивної системи С-300.

Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі 5 поверхів одного з під'їздів.

На місці працюють 68 рятувальників та 13 спецмашин.

Окупанти обстріляли Миколаїв / фото ДСНС

Президент Володимир Зеленський назвав удар "цинічною відповіддю" російських загарбників на успіхи ЗСУ. Він також опублікував страшні кадри наслідків прильоту у Миколаєві.

Росія не полишає своєї мерзенної тактики, а ми не полишаємо нашої боротьби. За його словами, окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.

Наслідки прильоту у Миколаєві: відео

Зверніть увагу! Українські військові повідомили, що продовжують активно відтісняти ворога з Миколаївської області.

Воїни вибили загарбників зі Снігурівки, що було ключовим містом. Водночас на деокупацію чекають ще близько 20 селищ. Чим далі вдасться прогнати ворога – тим менше у росіян буде можливості обстрілювати Миколаїв.

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