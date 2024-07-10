"Шокований і розлючений": німецький депутат заявив, що його не пустили в Україну

Німецький депутат Серен Пеллман заявив, що його не пустили в Україну. Голова фракції лівих у німецькому Бундестазі стверджує, що його візит буцімто підтримали в посольстві й Міністерстві закордонних справ.

Про інцидент Пеллман повідомив у мережі Х. Він додав, що через те, що його не пустили в Україну, він – "шокований і розлючений", передає 24 Канал.

Важливо У Німеччині пройшла акція на підтримку "Охматдиту": чому поліція заборонила промови українською

Німецького депутата не пустили в Україну

Пеллман заявив, що його затримали на кордоні, а після – депортували до Польщі. Причин, чому його не пустили в Україну, політик не розкрив. Однак у мережі він припустив, що це сталося через його позицію, адже німецький депутат закликає до "негайного припинення вогню, мирного врегулювання і заборони експорту зброї".

Німецький депутат заявив, що це інцидент буцімто "демонструє жахливу картину фундаментальних прав в Україні та підживлює його сумніви".

Водночас німецьке видання із посиланням на коментар фракції лівих пише, що окрім Пеллмана затримали та депортували до Польщі також 2 співробітників. У мережі стверджували, що німецького політика буцімто затримали на львівському вокзалі, де "без причин" тримали понад 2 години.

Мабуть, існує список громадських діячів, які зайняли критичну позицію, і їм більше не дозволено в'їзд в Україну,

– цинічно заявив Пеллман.

Водночас депутат чомусь неохоче розкриває власну позицію. Річ у тім, що Пеллман часто виступав з проросійськими наративами, а від 2021 року має тісні відносини з торішнім генеральним консулом країни-агресорки Андрєєм Дроновим. Ба більше, після початку повномасштабного вторгнення німецький депутат активно поширював російську пропаганду.

Пеллман стверджував, що Німеччина з 2014 року "активно виступає на боці сил ескалації на Заході", а владу України він називав "правонаціоналістичною". Окрім того, у 2018 році Пеллман також відвідував Росію під час приватної поїздки.