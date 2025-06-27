Очільник окупантів у Криму Аксьонов їздить у супроводі мобільного РЕБа, – Атеш

Атаки українських дронів стали невід'ємною частиною буденності окупантів у Криму. За своє життя тремтить голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Агенти руху "Атеш" помітили, що кортеж головного окупанта переміщається у Сімферополі у супроводі мобільного комплексу радіоелектронної боротьби, передає 24 Канал.

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Аксьонов боїться, що його ліквідують

Останнім часом по всьому півострову посилюються заходи безпеки. Після недавніх операцій Сил оборони України Аксьонов побоюється можливого удару FPV-дроном з метою його ліквідації. Тому він дедалі рідше з'являється у публічних місцях. Його переміщення намагаються зробити максимально прихованими та швидкими.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ ліквідували підполковника запасу Росгвардії Олега Сьомова, який був заступником командира загону БАРС-11 і раніше розганяв Євромайдан. Сьомов народився в Казахстані, виріс у Криму, після анексії півострова вступив до Росгвардії і в 2021 році очолив штаб "Юнармії" у Судаку.

Також у тимчасово окупованому Бердянську ліквідували колаборанта Михайла Грицая. Грицай добровільно співпрацював із російськими окупантами та був причетний до воєнних злочинів і тероризування місцевого населення в окупації. Йому було заочно повідомлено про підозру в державній зраді.