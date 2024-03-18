Задекларував 6,4 мільйона гривень: ексначальника ТЦК Самбора підозрюють у незаконному збагаченні

Ексначальник Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Бабич та його родина привернули увагу громадськості через значне збагачення та придбання майна у минулі роки. За останні роки Бабич та його родичі здійснили значні інвестиції у нерухомість, автомобілі та земельні ділянки.

За даними декларації за 2023 рік, Сергій Бабич заробив 1,8 мільйона гривень у Самбірському ТЦК та СП, а також 4,6 мільйона гривень інших доходів. Дружина Сергія, Ірина, працюючи у Самбірській лікарні, за той же період заробила менш як 100 тисяч гривень, але придбала п'ять квартир у Львові та одну в Києві, а також дві комори та паркомісце.

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Що відомо про ексначальника Самбірського районного ТЦК

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало розслідування щодо ексначальника Самбірського районного ТЦК Сергія Бабича та його родини. Усе через придбання майна, що вказує на можливість незаконного збагачення.

Згідно з наявною інформацією з декларації, за останні роки сім'я Бабичів значно розширила свої майнові статки, зокрема, придбавши низку квартир у Львові та Києві, земельні ділянки, а також дорогі автомобілі. Саме до придбання квартир виникає найбільше питань.

Бабич та його дружина Ірина, яка працює у медичному закладі, придбали кілька квартир у різний період, і деякі з них за ціною, щозначно нижче ринкової. Наприклад, одна з квартир була придбана за мільйон гривень, що виглядає надзвичайно низько для ринкової вартості житла у відповідному регіоні.

Підозри стосуються також інших активів, серед яких автомобілі та нерухомість, які також видаються неспівмірними з офіційними доходами Бабича та його дружини.

Який дохід у родини Бабичів

Частину майна, яке належить ексначальникові РТЦК та його дружині, придбав Іван Сімеон. Він є співвласником та керівником львівської фірми "Євробудкомплекс", яка займається торгівлею деревиною та будматеріалами, а також директором фірми “Зеніт Україна”, що виготовляє металеві вироби на Самбірщині. Ще два об’єкти нерухомості для Ірини Бабич придбав Михайло Качор, який займається виробництвом кормів для тварин на Самбірщині.

У 2023 році Сергій Бабич, працюючи в Самбірському РТЦК та СП, заробив 1,8 мільйона гривень. Це значно більше, ніж 636 тисяч гривень, які він заробив у 2022 році. Він також отримав 124 тисячі гривень пенсії та 4,4 мільйона гривень від продажу майна. Його дружина, Ірина Бабич, заробила 91 тисячу гривень, працюючи у лікарні, та отримала 1,8 мільйона гривень від продажу майна.

НАЗК продовжує розслідування спрямоване на встановлення можливих фактів корупції та незаконного збагачення. Відомо, що Сергія Бабича вже звільнили з посади.

Також відомо, що за даними судового реєстру, Сергій та Ірина Бабичі розлучилися у 2023 році. Вони подали позов про поділ майна, але суд не задовільнив його.

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