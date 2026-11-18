Генерал-майор СБУ Сергій Дука визнав, що під час обшуку детективами НАБУ розбив два власні смартфони сокирою. Свої дії він пояснив необхідністю захистити агентуру та конфіденційну інформацію.

Про це він заявив 18 листопада під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії.

Чому генерал СБУ нищив телефони під час обшуку?

Пояснюючи свій вчинок, генерал порівняв ситуацію зі справою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який також розбив власний телефон. Дука заявив, що в обох випадках ішлося про захист конфіденційної інформації, однак реакція на ці дії була різною.

Коли Магамедрасулов розбив свій телефон, усі писали, що він захищав матеріали й агентуру. А коли те саме зробив Дука, НАБУ каже, що він знищував докази. Так де правда?

– запитав генерал.

Дука також заявив, що його агентурна мережа не менша, ніж у звичайного детектива НАБУ. Тому, за його словами, він мав такі самі підстави захищати конфіденційні матеріали.

Нагадаємо, Сергій Дука є одним із фігурантів справи "Карфаген". 4 листопада НАБУ та САП провели масштабну спецоперацію, під час якої викрили злочинну організацію, що, за даними слідства, забезпечувала прикриття незаконного бізнесу через зв'язки в правоохоронних органах.

Під час обшуків у будинку генерала СБУ виник конфлікт із детективами НАБУ. За версією обвинувачення, озброєна охорона близько двох годин перешкоджала проведенню слідчих дій, а сам Дука в цей час розбивав телефони сокирою.