"Мама і братик на небі": як зараз живе Сергій Гайдаржи, який втратив дружину та сина через атаку

Сергій Гайдаржи втратив дружину Анну та крихітного Тимофія 2 березня. Тоді "Шахед" влучив у житлову 9-поверхівку. Журналісти розпитали чоловіка, як він живе зараз.

Під час експертизи Сергій розповів, що дружина загинула уві сні, адже атака була вночі. Тож вона не мучилася. Загибла Анна була донькою пастора баптистської Одеської Пересипської церкви Миколи Сидака.

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Донька могла стати круглою сиротою. На щастя, цього не сталося

Зазвичай Сергій чекав, доки не засне Ліза, а потім ішов у спальню до дружини та сина. Цього разу випадок урятував його від вірної смерті, адже прилетіло саме туди, де були Анна і Тимофій. Те, що Ліза не осиротіла, підтримує.

Сергій говорить: сильно сумує за дружиною, навіть сниться, що сумує. Але немає відчуття, що це туга за померлою – здається, ніби дружина от-от з'явиться. Розраджує і друга дитина.

Лізі дуже подорослішала, вона втіха для всіх нас. Ти десь по будинку ходиш, сльоза з'являється, а Лізі заходить і починає сміятися. Вона вже знає, що мамочка і Тимоша на небі. Якщо є якась розмова, вона каже: "Мама і Тимоша на небі біля Ісуса". Буває, іноді розплачеться і каже: "Де мамочка? Мама, хочу до мами",

– каже чоловік.

Що буде далі

Зараз він живе з батьками дружини, які допомагають доглядати за дівчинкою. А ще Сергієві подарували квартиру – планує зробити там ремонт.

Після втрати мало що тішить. Сергій перестав знімати на ніч обручку, як робив це завжди. Каже: не знімається. І, звісно, нагадує про дружину.

Сара, сестра загиблої, говорить: Аня була дуже світлою, усміхненою, вміла з нічого зробити красу. Весь декор у церкві зробила сама. Її донька, можливо, не до кінця усвідомлює всю глибину трагедії, але важко тільки рідним – сама Анна з немовлям у кращому світі.