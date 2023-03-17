Гайдай прокоментував чутки про посаду посла в Казахстані

Сергія Гайдая звільнили з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. Натомість він може отримати посаду посла України в Казахстані.

Про це колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив під час інтерв'ю Василю Голованову. Посада в Казахстані є попереднім найімовірнішим варіантом.

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Гайдай – ймовірний посол України в Казахстані

Сергій Гайдай відзначив, що рішення ще не остаточне і він погодиться з тим рішенням, яке ухвалить президент Володимир Зеленський. Однак попередньо йдеться про дипломатичну роботу в Казахстані.

Мене направлять на інший "фронт", у цьому випадку я сподіваюся, що це буде дипломатична робота в іншому напрямку. Швидше за все це буде Казахстан. Про це йшлося,

– зазначив Гайдай.

Водночас Луганську обласну військову адміністрацію, найімовірніше, очолить військовослужбовець.

Кадрові зміни в областях

14 березня уряд погодив звільнення Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА. Наступного дня відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський.

Інформацію про ймовірне призначення Сергія Гайдая послом в Казахстані ЗМІ поширювали ще в січні 2023 року. Тоді Гайдай наголошував, що він – член команди президента України, і працюватиме на іншому напрямку фронту, якщо Володимир Зеленський ухвалить таке рішення.