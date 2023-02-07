Ще не анонсований наступ, – Гайдай пояснив, що означають атаки ворога з боку Кремінної

Сергій Гайдай розповів, що росіяни постійно намагаються атакувати з боку Кремінної, що на Луганщині. За даними глави Луганської ОВА, ситуацію в напрямку Сватове – Кремінна контролюють ЗСУ.

Сергій Гайдай розповів у ефірі "Апостроф TV", що там обстановка важка. Адже вороги останній період постійно намагаються атакувати в районі Кремінної.

Зауважте Командував полком мобілізованих з Татарстану: ЗСУ ліквідували чергового російського генерала

Що сказав Гайдай про ситуацію на Луганщині

Єдине, що можу сказати, – це ще не такий наступ, про який зараз багато говорять. Це скоріше за все – розвідка боєм. Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються знайти, можливо, якісь слабкі місця в нашій обороні,

– заявив Сергій Гайдай.

За словами глави обласної військової адміністрації, ймовірно, окупанти далі будуть намагатись досягти успіху. Проте наші сили оборони контролюють ситуацію.

Сергій Гайдай розповів, що українські військові:

бачать всю мапу дій, резерви з боку росіян;

вони володіють інформацією про маневри ворога.

Глава ОВА пояснив, що головна загроза росіян – це кількість, адже якість в них кульгає. Зокрема, вороги підтягують нових мобілізованих, які закінчили двомісячні курси, та ділять їх на частини.

Після цього кадирівці чи інші підрозділи не дають їм спілкуватись між собою.

Чому? Тому що внаслідок розвідки боєм у них (росіян – 24 Канал) величезні втрати на Луганщині, як безповоротні, так і санітарні,

– пояснив Гайдай.

Спілкуватись новомобілізованим росіянам забороняють, щоб не допустити серед них панічних настроїв.

Окрім того, Сергій Гайдай розповів, що далекобійні снаряди, які ми очікуємо, дозволять практично повністю розірвати логістичний ланцюг постачання зброї ворогам на територію регіону.

Ба більше, біля Новопскова на Луганщині російські загарбники риють котлован для будівництва крематорію. Адже їм не мають куди складати трупи своїх солдатів.

Що відомо про ситуацію на Луганщині