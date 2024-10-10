Перше публічне СЗЧ: все про справу військового Сергія Гнезділова

Військовослужбовець Сергій Гнезділов самовільно залишив військову частину 21 вересня 2024 року. Ця справа набула розголосу у суспільстві, адже це перший подібний випадок

Нині військовослужбовця затримали та, як пишуть у ЗМІ, йому вже повідомили про підозру. Хто такий Сергій Гнезділов та що відомо про його справу – передає 24 Канал.

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Хто такий Сергій Гнезділов

Сергій Гнезділов – військовий і громадський активіст, засновник фестивалю "ВиделкаFest" та ведучий подкасту від hromadske "++ подкаст". Він став на захист України у 2019 році, задовго до початку повномасштабного вторгнення. Спочатку Гнезділов служив у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат", а нині став командиром відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Сам Сергій Гнезділов родом з Одеської області. Він народився 2000 року в місті Вилкове. З 2018 року навчався у Національному університеті "Львівська політехніка". Ще зі студентства Гнезділов був активістом і очолював громадську організацію "Рада Громадських Лідерів" та правління молодіжної організації "Меморіал", був членом редакції газети "Поклик сумління" та журналу "Визвольна боротьба". У 2019 році Гнезділов став учасником всеукраїнського проєкту "Школа молодіжних лідерів громад" від Вилківської ОТГ.

Саме у 2019 році Сергій Гнезділов взяв академічну відпустку і долучився до захисту України. Він вступив до лав ЗСУ і брав участь у найзапекліших боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Золоту Ниву, Красногорівку, Гуляйполе, Бахмут.



Сергій Гнезділов / Фото з фейсбук-сторінки військового

Як Гнезділов пішов у СЗЧ та чому

21 вересня Сергій Гнезділов на своїй сторінці у фейсбуці опублікував допис про те, що самовільно залишає частину (СЗЧ). Головною ідеєю публікації було те, що ніхто не народжений для війни, а тому мають бути чіткі терміни служби.

Гнезділов проаналізував весь свій шлях у війську і наголосив на важливих, на його думку, проблемах у суспільстві. Особливо військовий був обурений корупцією.

"Починається тотальна корупція: 2500 у.е – середня ціна "обмежено придатного", під час проходження військово-лікарської комісії. За повну непридатність візьмуть удвічі більше. Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз – дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір'ю чи батьком, йдуть в СЗЧ", – мовиться у дописі.

Відтак, військовий наголосив, що встановлення чітких термінів служби та питання демобілізації нині стоять як ніколи гостро. Саме тому Сергій Гнезділов наважився на безпрецедентний крок – публічне СЗЧ.

Питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на нулю – питання національної безпеки. Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслю: бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з-поміж всіх військовозобов'язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю,

– наголосив Гнезділов.

Згодом військовий додав, що не закликає інших військових йти у СЗЧ. Гнезділов пояснив, що 2 роки наголошував на проблемі демобілізації, однак лише такий публічний крок, на його думку, дійсно може привернути увагу до проблеми.

Як відреагували у бригаді та суспільстві

В ОК "Захід" та пресслужбі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади засудили вчинок Сергія Гнезділова. Зокрема, у бригаді, де служив військовий, заявили про проведення службового розслідування.

За цим фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії. Позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків,

– наголосили у пресслужбі бригади.

Водночас в ОК "Захід" додали, що проблема не у кінцевому строку служби, а у тому, що прямо зараз Україні потрібно захищатися, а не займатися громадським активізмом. Ворог має мільйонну армію, не полишає спроб захопити якомога більше українських територій та постійно завдає ударів по мирних містах.

У командуванні додали, що СЗЧ Гнезділова поставило під удар не лише його особисто, а й підрозділ, у якому він служив.

Втеча військовослужбовця позначиться на боєздатності підрозділу. СЗЧ – це погіршення ефективності обороноздатності тих людей, з якими даний військовослужбовець воював. Тобто, він ставить під удар не себе, а саме своїх конкретних побратимів. Хтось має відпрацювати і за себе, і за нього,

– прокоментували інцидент в ОК "Захід".

У суспільстві по-різному відреагували на СЗЧ Гнезділова. Хтось у коментарях під дописом підтримував військового та не засуджував його дій, інші ж – заявили, що такі дії могли поставити під удар побратимів.

Гнезділова затримали

За майже 3 тижні після того, як Гнезділов публічно пішов у СЗЧ, його затримали. Так, 9 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило, що військовослужбовця 56-ї ОМПБр, який публічно заявив про залишення військової частини, затримали. Також правоохоронці розкрили деякі деталі СЗЧ.

Так, за попередньою інформацією, на початку вересня Сергій Гнезділов був направлений до госпіталю для медогляду ВЛК, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся. У ДБР наголосили, що фактично військовий 2 тижні переховувався.

Крім того, після публічної заяви Гнезділова Донецька обласна прокуратура відкрила справу про дезертирство. Затримали військового також у межах цього провадження, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі офіційної інформації про те, чи повідомляли Гнезділову про підозру, немає. Однак Суспільне з посиланням на адвоката повідомило, що військовому нібито вручили підозру у дезертирстві.

За кілька годин у ЗМІ також з'явилася інформація, що прокуратура вимагатиме, аби Сергія Гнезділова тримали під вартою. Втім, наразі ще не відбулося судове засідання, на якому військовослужбовцю обрали б запобіжний захід у справі про дезертирство.