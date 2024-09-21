Військовий Сергій Гнезділов "добровільно демобілізувався": він вимагає чітких термінів служби

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Таким чином він хоче привернути увагу до проблеми щодо демобілізації.

Про це Сергій Гнезділов розповів виданню hromadske. За словами військового, поки офіційної реакції на його рішення не було. Він також запевнив, що попередньо ні з ким не координував рішення про "публічне СЗЧ".

Дивіться також Уроки історії та кілька питань до Сікорського: що не так із заявою глави МЗС Польщі про Крим

Сергій Гнезділов пішов у СЗЧ, аби привернути увагу

Сергій Гнезділов вперше оголосив, що вже три дні, як "добровільно демобілізувався" під час "Фестивалю думок". Військовий зазначив, що перед тим, як розповісти про СЗЧ у нього були переживання – однак зараз він переконаний, що все зробив правильно. Він вказав, що не може замовчувати проблему щодо демобілізації.

Сергій прагне, аби його історія стала прецендентом. Він додав, що "абсолютно готовий до наслідків" та того, що будь-якої миті його можуть затримати.

Багато військовослужбовців підтримують і кажуть про те, що це дуже наболіле питання. Багато хто каже, що “ти робиш все правильно, але це може зіпсувати тобі життя”. Але про яке зіпсоване життя ми говоримо, я пʼять років віддав цій країні – я хочу визначеності,

– наголосив Гнезділов.

Як зазначає військовий, зараз державна політика в питанні демобілізації відсутня. у нього складається враження, що це війна лише тих, хто колись на неї прийшов.

"Ми піхоту без ротації, без відпусток довели до такого стану, що вони готові вже отримати каліцтво, щоб від них від’є*алися", – наголосив Сергій.

Водночас він нагадав, що 65 стаття Конституції передбачає, що "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України".

"Всі мають пройти БЗВП, всі мають отримати свій номерок мобілізаційної черги і всі мають бути готові стати до лав ЗСУ. Триває національна війна", – вважає військовий.

Сергій переконаний, що питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на фронті – це питання національної безпеки. Самовільно пішовши в СЗЧ він хоче донести до влади та суспільства "необхідність розмови" та розвʼязання цієї проблеми.