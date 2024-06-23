Учасник російської версії "Вагітна у 16" потрапив в український полон, – ЗМІ

В український полон продовжують потрапляти цікаві особистості серед росіян. Цього разу ЗСУ вирішив здатися в полон учасник російської версії шоу "Вагітна у 16".

Журналісти опозиційного російського медіа ASTRA зазначили, що мовиться про 22-річного автомеханіка з Москви – Сєргєя Горєлого.

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В полон ЗСУ потрапив учасник російської "Вагітна в 16"

Російські журналісти розповіли, що цього тижня український журналіст Володимир Золкін опублікував інтерв'ю з полоненим російським військовим, який здався ЗСУ за допомогою проєкту "Хочу жити". Користувачі соцмереж дізнались у ньому героя російської версії шоу "Вагітна в 16", це факт також підтвердили журналісти ASTRA.

Учасник російської "Вагітна в 16" потрапив в український полон: дивіться відео

Горєлий в інтерв'ю Золкіну заявив, що уклав контракт у грудні 2023 року, бо в нього нібито хотіли відібрати не до кінця приватизовану квартиру.

Молодий батько також розповів, що він, виявляється, був засуджений за викрадення автомобіля та засуджений до примусових робіт. На ці роботи приходила якась людина, яка пропонувала укласти контракт із міністерством оборони Росії.

Якщо ти не підеш (укладати контракт – 24 Канал), батьків викинуть (з квартири – 24 Канал) та дружину з дитиною,

– казав Горєлий.

Журналісти наголосили, що наразі невідомо, чи був обміняний Горєлий, чи він досі перебуває в українському полоні. Адже, як пише ASTRA, в соцмережах росіянин з'являвся востаннє 2 місяці тому, а інтерв'ю із Золкіним, судячи з одягу людей у ​​кадрі, могло бути записане ще взимку.