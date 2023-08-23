На війні загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький

Депутат Київської міської ради Сергій Ільницький, з позивним "Сокіл" трагічно загинув під час виконання бойового завдання на війні. Це сталося 22 серпня 2023 року.

Попри свій величезний військовий досвід він пішов у армію добровольцем після початку повномасштабного вторгнення Росії у нашу державу. У загиблого військового лишилися дружина та двоє дітей.

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Сергій Ільницький "Сокіл" загинув на фронті

У Київраді розповіли, що "Сокіл" був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша. Крім того, він також був командиром загону "Південь" УДА у складі 28 окремої механізованої бригади. Він брав участь у деокупації українських територій в Донецькій області на Бахмутському напрямку.

Сергій Ільницький від самого початку бойових дій перебував на фронті. Ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем. Герой захищав нашу свободу та незалежність від ворогів,

– сказали у міській раді.

Мер Києва Віталій Кличко, а також депутатський корпус Київської міської ради висловили щирі співчуття родині та побратимам загиблого героя.



Сергій Ільницький загинув на фронті / Фото Київської міської ради

Відреагував на загибель свого побратима й командувач УДА Дмитро Ярош. Він також вшанував пам'ять полеглого воїна.

"Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї. Вічна памʼять і слава!", – написав військовий.

Варто зазначити, що полковник ЗСУ Сергій Ільницький у 2013 році звільнився зі служби в запас за станом здоров'я. Після початку війни на Сході України у 2014 році він добровільно повернувся у стрій разом зі своїм сином.

У Київській міській раді "Сокіл" увійшов до фракції "Європейська солідарність", Він був соратником колишнього президента України Петра Порошенка.

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