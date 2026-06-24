Служив командиром ракетного взводу: на фронті загинув Сергій Калашник

Україна втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Сергій Калашник.

Про це повідомив голова Степанівської селищної територіальної громади Володимир Лукаш.

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Що відомо про загиблого військового?

Сергій Калашник – мешканець села Новосуханівка Степанівської селищної територіальної громади. Український військовий народився у 1984 році.

Захисник служив головним сержант-командиром 1 ракетного взводу зенітної батареї військової частини А7045. Він загинув поблизу Брусівки Лиманської міської територіальної громади Донецької області внаслідок влучання ворожого FPV-дрону.

Від себе особисто, від депутатського корпусу, виконавчого комітету, від імені всіх жителів Степанівської громади висловлюємо щирі, глибокі співчуття батьку, дружині та сину загиблого, рідним, близьким та всім, хто його знав, любив, шанував,

– написав Лукаш.

Також усю інформацію про час прощання із військовим та місце поховання захисника згодом повідомлять.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Калашника. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець з Нововолинська Віталій Мінчук. Захиснику було 52 роки. За словами мера Нововолинська Борис Карпус, воїна визнали загиблим 21 травня 2024 року у Донецькій області.

На фронті загинув Олександр Чайка. До лав ЗСУ захисник приєднався у 2023 році та розпочав службу у складі 31 окремої механізованої бригади. За сумлінне виконання бойових завдань військовий був нагороджений відзнакою командира.

На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання поліг майор поліції з Житомирщини Юрій Гулько. Чоловікові тепер назавжди 42 роки.