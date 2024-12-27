З дитинства був жертовним: на війні загинув 18-річний волинянин Сергій Капітула

Воїн був жителем села Велимче. У громаді офіційно підтвердили його загибель.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Велимченської громади.

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Що відомо про смерть захисника

Сергій Капітула народився 2005 року, служив у військовій частині А7028 Збройних Сил України. Про його загибель стало відомо після тривалого очікування.

Як написали в громаді, оборонець загинув 8 місяців тому від травм, отриманих при виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Це сталося в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. У Суспільному додали, що Сергій служив у 100 окремій механізованій бригаді, загинув ще 28 квітня 2024 року.

Сергій Капітула був щирим патріотом рідної землі, волелюбним юнаком, який з дитинства вирізнявся жертовністю та любов'ю до України. Сергій – Воїн по духу, люблячий син, турботливий брат, надійний друг та побратимом. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в пам'яті побратимів та всіх, хто його знав,

– ідеться в повідомленні.

У військового залишилися батьки, сестра та брат. Інформацію про час зустрічі та чин поховання повідомлять пізніше.

24 Канал також висловлює співчуття всім, хто знав загиблого. Вічна пам'ять!