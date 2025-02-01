Для Ківалова працюють інші закони: як у екснардепа пояснили великий розмір його пенсії

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що найбагатшим пенсіонером України є екснардеп з Одеси Сергій Ківалов. Зазначається, що він отримує щомісячну пенсію розміром 246 тисяч гривень.

У матеріалі журналістів йдеться, що Ківалов працює президентом Міжнародного гуманітарного університету. Це приватний виш в Одесі, засновником якого є компанія з Багамських Островів "Голден Гейт Бай Лімітед". В 2020-му Ківалов отримував пенсію в розмірі 14 тисяч гривень. Тоді він звернувся в Пенсійний фонд України з проханням провести перерахунок, передає 24 Канал.

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У Ківалова пояснили, як він став заможним пенсіонером

У ПФУ йому відмовили. Тоді Ківалов подав позов до суду, додавши документ про різке зростання своєї зарплати у виші – за кілька місяців вона зросла вп’ятеро. Це й стало стало підставою для перегляду його виплат, у результаті чого Ківалов став найбагатшим пенсіонером України.

На сторінці Міжнародного гуманітарного університету у Facebook з'явилася відповідь на розслідування ЗМІ. Там заявили, що хочуть надати роз'яснення, аби спростувати недостовірні відомості, які поширили в інтернеті.

У закладі наголосили, що університет здійснює нарахування заробітної плати працівникам, зокрема і керівництву, виключно за рахунок власних фондів грошових коштів, без залучення бюджетного фінансування або будь-яких інших державних асигнувань. Розмір заробітньої плати працівників визначається вишем самостійно.

В університеті додали, що протягом усього часу (майже 23 роки) обіймання посади президента Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов щомісячно, на постійній основі, сплачував податки зі своєї заробітньої плати, незалежно від її розміру. Лише за час повномасштабного вторгнення він нібито перерахував до держбюджету близько 6000000 гривень.

Щодо розміру пенсійного забезпечення, варто відзначити що в Україні на рівні із солідарною діє накопичувальна система загальнообов'язкового пенсійного страхування. Відповідно, розмір пенсії керівництва, як і будь-якого із працівників Міжнародного гуманітарного університету, безпосередньо залежить від розміру сплаченого до Пенсійного фонду України єдиного соціального внеску,

– заявили у виші.

Крім того, у закладі вказали, що, мовляв, ЗМІ навмисне замовчали, що Ківалов має страховий стаж понад 50 років, а також брав участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та бойових діях, а тому має право на передбачені українським законодавством пільги і пенсійні виплати.

В університеті пояснили, що Ківалов у 2020 році зробив перерахунок пенсії, адже до того часу "він обіймав посаду народного депутата України і вважав отримання пенсії у передбаченому Законом розмірі одночасно разом із заробітною платою депутата таким, що суперечить засадам доброчесності і неупередженості".

Що не так із заявою Міжнародного гуманітарного університету

Видання Obozrevatel вказало на те, що університет не лише не заперечив величезні розміри пенсії у Ківалова, але й у роз'ясненні скористася недостовірною інформацією. Передусім, в України обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи немає.

Ківалов судився з Головним управління Пенсійного фонду Одеської області і отримує найбільшу пенсію з солідарного рівня пенсійної системи.

Крім того університет апелював до великого стажу Ківалова. Натомість видання зазначає, що той пенсію через суд підвищив не за рахунок стажу.

Посадовець просив суд врахувати при обрахунку пенсії не лише його зарплату нардепа у розмірі 44, 1 тисяча гривень, але й зарплатню, яку він отримував в університеті. Якраз перед перехунком пенсії університет підняв Ківалову зарплатню. Якщо в жовтні 2019-го він отримував 84,7 тисяч гривень, то вже в листопаді його зарплата злетіла до 442,7 тисяч гривень. Упродовж кількох місяців, до лютого 2020-го, він отримував від 332,8 тисяч гривень. Саме це і дозволило Ківалову отримати найбільшу в Україні пенсію.

Також варто зауважити, що пенсія з ПФУ не може бути вищою 10 прожиткових мінімумів (23,6 тисяч гривень). "Цю норму закону суд для Ківалова скасував", – наголосили в Obozrevatel. Суд порахував йому "депутатську пенсію" (яку вже не призначають, бо цю норму закону відмінили), однак для розрахунку взяли зарплату не народного депутату, а президенту приватного вишу. І напередодні цього перерахунку зарплату в цьому приватному виші різко підвищили.

Неправдою є і те, що на розмір пенсії Ківалоа вплинули пільги і пенсійні виплати, передбачені для ліквідаторів ЧАЕС та учасників бойових дій. Втім, Ківалов підвищив собі пенсію, використовуючи стару редакцію статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України". А там жодні доплати ліквідатора чи учасника бойових дій в судовому позові не йдеться.