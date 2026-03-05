Отримав підвищення після атаки: стало відомо ім'я винуватця удару по "Охматдиту"

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно оголосили підозру російському генерал-майору, якого вважають причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За даними слідства, саме він віддав наказ на застосування крилатої ракети Х-101 8 липня 2024 року.

Російський військовий вже раніше отримав одну підозру. Про це повідомляє СБУ та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Дивіться також Мала "зливати" дані: СБУ затримала агентку Кремля, яка намагалася влаштуватися на роботу в ТЦК

Що відомо про підозрюваного?

Правоохоронці повідомили про заочну підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну. Його вважають причетним до організації ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

За даними слідства, 8 липня 2024 року посадовець віддав наказ на застосування крилатої ракети Х-101, яку запустили з бомбардувальника Ту-95МС. Ракета влучила в будівлю лікарні близько 10:45. Правоохоронці зазначають, що цей тип озброєння програмується за заздалегідь визначеними координатами, що, на їхню думку, свідчить про цілеспрямований характер удару по цивільному медичному закладу. Унаслідок атаки загинули щонайменше двоє цивільних, ще десятки людей отримали поранення. За іншими даними, постраждали щонайменше 34 особи, серед них – 9 дітей. На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів.

Кувалдіна підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Оскільки він перебуває на території Росії, тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Раніше цьому ж військовому вже повідомляли про підозру щодо організації ракетного удару по Львову у вересні 2024 року.

Зверніть увагу! На момент ворожої атаки Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації Військово-повітряних сил Росії. Невдовзі після ракетного удару по Охматдиту він отримав "підвищення" і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань країни-агресора.

Кого нещодавно викрили на співпраці з ворогом?