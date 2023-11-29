Пробув у СІЗО менше ніж добу: нардеп Лабазюк вийшов під заставу у понад 40 мільйонів гривень

За народного депутата групи "За майбутнє" Сергія Лабазюка внесли багатомільйонну заставу. Тож він вийшов з-під варти.

За народного депутата групи "За майбутнє" Сергія Лабазюка 28 листопада внесли 40,26 мільйона гривень застави. Він був у СІЗО менше ніж добу.

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На Лабазюка поклали низку обов'язків

Оскільки Лабазюк вийшов під заставу, на нього була покладена низка обов'язків, зокрема:

прибувати за викликом до детектива НАБУ;

повідомляти детектива про зміну місця проживання.

Крім цього, Вищий антикорсуд також визначив, що Лабазюк може проживати у Києві та Хмельницькій області й вільно переміщатися між цими областями.

Також нардепу заборонено спілкуватися зі свідками (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і головою Державного агентства відновлення Мустафою Найємом) і підозрюваним – керівником ТОВ "Ю Ар Ді Українські дороги" Денисом Назімовим. А також з водієм Богданом Шудрею, який передавав хабар Найєму.

Хто вніс заставу за нардепа

Адвокат Лабазюка Євген Грушовець заявив, що заставу вносив не нардеп. Однак, хто саме це зробив, не розповів. За його словами, це було "кілька заставодавців"

Також він додав, що захист подаватиме апеляцію у частині тримання під вартою, застави та судових обмежень.