Лавров та глава МЗС Туреччини обговорили війну в Україні, – ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову зі своїм російським "колегою" Сергєєм Лавровим. Дипломати, серед усього, обговорили війну в Україні.

Про це розповіли співрозмовники турецького видання TRT Haber у дипломатичних колах, передає 24 Канал. Своєю чергою розмову прокоментували й у російському відомстві.

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Що обговорили Лавров і Фідан

Згідно з оприлюдненою інформацією, Хакан Фідан провів телефонну розмову з Лавровим, під час якої вони обговорили розвиток подій в Сирії, енергетичну безпеку та ситуацію в Україні. Це підтвердили й в МЗС Росії.

Там зазначили, що політики "обмінялися думками про міжнародні та регіональні проблеми, в тому числі в контексті ситуації навколо України".

Окремо у заяві вказано, що дипломати звернули "особливу увагу" на "необхідності не допустити дій, спрямованих на створення ризиків для забезпечення енергетичної безпеки". Також вони обговорили "подальші кроки на підтримку сирійського врегулювання.

Це планують зробити шляхом організації інклюзивного національного діалогу за участю всіх політичних та етноконфесійних сил Сирії та всіх "зовнішніх гравців", здатних сприяти пошуку відповідних домовленостей".

Нагадаємо, раніше Хакан Фідан обговорив ситуацію в Україні з бельгійським колегою, наголосивши, що кризи, пов'язані з війною, мають припинитися. Туреччина закликає до негайного припинення вогню та встановлення миру в Україні.