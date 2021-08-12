Конкретно підгорає: Лавров назвав саміт Кримської платформи "шабашем"

Саміт Кримської платформи, що має відбутися наприкінці серпня в Україні, неабияк обурює Росію. Ба більше, очільник російського МЗС Сергій Лавров назвав захід "шабашем"

Таку заяву Лавров зробив під час зустрічі з учасниками арткластеру "Таврида".

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Російський міністр закордонних справ переконаний, що на Кримській платформі захід нібито "розвиватиме неонацистські настрої Києва".

Через тиждень відбудеться черговий шабаш – Кримська платформа, на якій захід буде продовжувати пестувати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади,

– сказав Лавров.

Раніше у Росії вже критикували Кримську платформу, заявивши, що "Київ намагається організувати яскравий захід, а не повернути Крим".

Що таке Кримська платформа? Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму. Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

Зауважимо, що саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Окрім цього, буде основне засідання за участі глав міжнародних делегацій.