Назвав "ішаком": Лавров осоромився в прямому етері, порівнявши Путіна з твариною

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров осоромився у прямому етері пропагандистського телеканалу. Відповідаючи на питання журналістів щодо поїздки Путіна в Китай, глава ворожого МЗС порівняв російського президента з "ішаком".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас російську делегацію, яка прибула разом з Путіним в Китай, Лавров чомусь назвав "ввічливими людьми", передає 24 Канал.

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Лавров у прямому етері порівняв Путіна з "ішаком"

Журналіст пропагандистського телеканалу "Росія 1" поставив питання прихвосню Путіна Сєргєю Лаврову про майбутні дискусії між лідерами Росії та Китаю в неформальній обстановці. Лавров відповів, що він не знає конкретні теми, які президент Путін і президент Сі обговорюватимуть під час особистої зустрічі.

Знаєте, як кажуть на Сході, гість – "ішак" господаря. Усі програми, звичайно, залежать від тих люб'язних пропозицій, які китайський президент, його команда зробили нашому президенту,

– сказав Лавров.

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За словами російського міністра, всі деталі перемовин між Сі й Путіним були узгоджені за лінією протоколу, тому усе "залежить від господарів". Крім того, Лавров сказав, що російська делегація – це "ввічливі люди, тим паче в гостях".

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