Назвав "ішаком": Лавров осоромився в прямому етері, порівнявши Путіна з твариною
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров осоромився у прямому етері пропагандистського телеканалу. Відповідаючи на питання журналістів щодо поїздки Путіна в Китай, глава ворожого МЗС порівняв російського президента з "ішаком".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас російську делегацію, яка прибула разом з Путіним в Китай, Лавров чомусь назвав "ввічливими людьми", передає 24 Канал.
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Лавров у прямому етері порівняв Путіна з "ішаком"
Журналіст пропагандистського телеканалу "Росія 1" поставив питання прихвосню Путіна Сєргєю Лаврову про майбутні дискусії між лідерами Росії та Китаю в неформальній обстановці. Лавров відповів, що він не знає конкретні теми, які президент Путін і президент Сі обговорюватимуть під час особистої зустрічі.
Знаєте, як кажуть на Сході, гість – "ішак" господаря. Усі програми, звичайно, залежать від тих люб'язних пропозицій, які китайський президент, його команда зробили нашому президенту,
– сказав Лавров.
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За словами російського міністра, всі деталі перемовин між Сі й Путіним були узгоджені за лінією протоколу, тому усе "залежить від господарів". Крім того, Лавров сказав, що російська делегація – це "ввічливі люди, тим паче в гостях".
Путін приїхав з візитом до Сі Цзіньпіна в Китай
- Російський диктатор Владімір Путін пізно ввечері 15 травня прибув у Китай. У Піднебесній президент країни-агресорки мав зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
- Разом із Путіним до Пекіну приїхали віцепрем'єри та федеральні міністри, включаючи нового міністра оборони Бєлоусова, а також представники держкорпорацій та губернатори. У Пекіні їх зустріла делегація китайських офіційних осіб.
- Зранку 16 травня Путін і Сі Цзіньпін почали переговори. Першим заяву зробив російський диктатор, який заявив, що Москва та Пекін напрацювали "солідний багаж практичного співробітництва". Також російський президент наголосив, що КНР є головним партнером Росії у торговельно-економічній сфері.
- Водночас лідер Китаю заявив, що китайсько-російські відносини "загартувалися у важких умовах, витримали випробування мінливою міжнародною ситуацією". Сі Цзіньпін додав, що Китай планує й далі бути з Росією "добрими сусідами, довірчими друзями та надійними партнерами".