Віддав життя за Україну: в Черкасах попрощалися з захисником, який загинув у боях на Донеччині

У Черкасах попрощалися з українським захисником. В останню путь провели старшого солдата Сергія Меха, який загинув у боях на Донеччині.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інформує 24 Канал.

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У Черкасах в останню путь провели захисника Сергія Меха

"У Черкасах попрощалися з українським захисником. В останню путь провели старшого солдата Сергія Меха", – ідеться в повідомленні.

Відомо, що Сергій Станіславович Мех народився у селі Балаклея на Черкащині. Навчався у місцевій школі, а невдовзі здобув кваліфікацію токаря у професійно-технічному училищі №4 міста Сміла. Після навчання працював на Смілянському електромеханічному заводі, а потім проживав у Черкасах.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій добровільно став до лав ЗСУ. Він проходив службу на посаді майстра-номера обслуги артилерійського взводу.

Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи військовий обов'язок, загинув в бою поблизу Донецької області. Вічна пам'ять захиснику. Щирі співчуття родині Сергія Меха,

– зазначив Бондаренко.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Світла пам'ять!