Залишив успішну кар'єру і пішов на війну: в Ужгороді попрощались з Сергієм Митропольским

В Ужгороді попрощалися з 39-річним Сергієм Митропольским. Герой загинув у бою у Запорізькій області біля міста Пологи.

Митропольський загинув 8 березня у бою біля села Новоандріївка. До останнього подиху герой обороняв рідну землю.

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Прощалися з героєм на площі Народній. Там зібралися рідні, друзі, побратими, колеги загиблого героя, а також – представники місцевої влади.

Священник відслужив заупокійну Літургію, від Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

Близькі пригадують, що Митропольський був чудовою людиною, колегою, другом, прекрасним керівником, справжнім патріотом України.

Що відомо про Сергія Митропольського

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя. Вічна пам'ять воїну!

Митропольський народився в Ужгороді. Навчався на факультеті міжнародних економічних відносин УжНУ. Згодом служив у повітряно-десантних військах.

Згодом збудував успішну кар'єру у "Джейбіл Юкрейн Лімітед". Після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Митропольський служив старшим стрільцем другої механізованої роти першого механізованого батальйону військової частини А 7013.

Про загибель героя ЗМІ повідомили через декілька днів після трагедії.