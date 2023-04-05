У мера Тернополя відреагували на звинувачення НАЗК про великі премії під час війни
Джерело:Тернопільська міська рада
Нещодавно НАЗК склало адміністративний протокол щодо Тернопільського мера Сергія Надала через те, що він преміював себе під час війни. Однак у мерії вже заявили, що ця інформація є недостовірною.
У міській раді Тернополя вважають, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп. І тому інформацію про адміністративний протокол назвали замовною.
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Реакція мерії Тернополя на "великі премії" Надала
У міськраді заявили, що у 2022 році мер Сергій Надал не отримував і не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, оскільки вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку з війною в Україні.
Тому мерія назвала інформацію, яка міститься на сайті НАЗК щодо таких виплат, недостовірною. Там зазначили, що це відбувається не вперше і вже неодноразово – в суді було скасовано подібні протоколи.
Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп. Саме формулювання заголовка інформаційного матеріалу свідчить про його замовність. Кому це вигідно? Можливо, щоб відвернути увагу від справ, порушених проти самих антикорупційних чиновників на Печерських пагорбах?
– заявили у міськраді Тернополя.
До того ж мерія доповіла, що Надал та працівники міськради протягом 2022 року перерахували на потреби ЗСУ кошти в сумі 444 484, 04 гривень. Окрім цього, було придбано:
- авто на суму 950 000, 00 гривень,
- дрони на суму 1 110 000, 00 гривень,
- Starlink на суму 1 549 000, 00 гривень.
"Інформація, викладена у статті, є некоректною з точки зору Конституції України, оскільки порушує один з основних принципів – принцип презумпції невинуватості. Публікація статей такого змісту під час дії правового режиму воєнного стану спрямована на підрив авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування та має деструктивний характер", – додали у мерії.
Що цьому передувало
- Напередодні НАЗК склало адміністративний протокол щодо Тернопільського мера Сергія Надала. Його звинувачують у тому, що він преміював себе під час війни.
- У відомстві повідомляли, що з 2021 та протягом 2022 року мер преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.
- За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів – Надалу загрожує штраф від 3 400 до 6 800 гривень.