Ситуація під контролем: що відбувається на кордоні з Білоруссю

1 квітня 2023, 15:52
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Джерело:

Укрінформ

Російські окупаційні війська перебувають у прикордонних районах Білорусі, у Брянській та Курській областях. Провокацій з північного кордону не було.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою.

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Сили оборони моніторять ситуацію

Наєв заявив, що військовослужбовці цілодобово моніторять ситуацію на північному напрямку для виявлення та нейтралізації можливих загроз. 

Російські війська перебувають у прикордонних районах зі сторони Білорусі. Також вони є зі сторони Курської та Брянської областей. Вони здійснюють систематичні обстріли. Наші захисники здійснюють завдання зі стабілізації ситуації та контролюють її,
– розповів командувач.

Він додав, що Сили оборони України здійснюють усі необхідні заходи для знешкодження ворожих повітряних цілей. Росіяни, за словами Наєва, застосовують проти України "Шахіди". Зрідка трапляються безпілотники "Орлан" і "Варта".

"Ми знаємо їх спроможності, здійснюємо всі необхідні заходи з урахування всього сектору безпеки для їх знешкодження, застосування засобів радіолокаційної боротьби", – підкреслив Наєв.

На полігонах Білорусі проходять навчання окупантів

  • Нещодавно Наєв заявляв, що в жовтні 2022 року військово-політичне керівництво Росії вирішило розгорнути в Білорусі регіональне угруповання військ союзної держави.
  • За його словами, Кремль здебільшого зосередив там мобілізованих російських військових. Зокрема, офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців.
  • Вони у Білорусі проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ Росії під керівництвом білоруських інструкторів. Далі мобілізованих переміщають в Росію та кидають на війну в Україну.
Автор: Анна Романюк