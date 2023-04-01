Ситуація під контролем: що відбувається на кордоні з Білоруссю

Російські окупаційні війська перебувають у прикордонних районах Білорусі, у Брянській та Курській областях. Провокацій з північного кордону не було.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою.

Цікаво Російські військові готують провокації на білорусько-українському кордоні: нове перехоплення СБУ

Сили оборони моніторять ситуацію

Наєв заявив, що військовослужбовці цілодобово моніторять ситуацію на північному напрямку для виявлення та нейтралізації можливих загроз.

Російські війська перебувають у прикордонних районах зі сторони Білорусі. Також вони є зі сторони Курської та Брянської областей. Вони здійснюють систематичні обстріли. Наші захисники здійснюють завдання зі стабілізації ситуації та контролюють її,

– розповів командувач.

Він додав, що Сили оборони України здійснюють усі необхідні заходи для знешкодження ворожих повітряних цілей. Росіяни, за словами Наєва, застосовують проти України "Шахіди". Зрідка трапляються безпілотники "Орлан" і "Варта".

"Ми знаємо їх спроможності, здійснюємо всі необхідні заходи з урахування всього сектору безпеки для їх знешкодження, застосування засобів радіолокаційної боротьби", – підкреслив Наєв.

На полігонах Білорусі проходять навчання окупантів