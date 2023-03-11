Бійці використали військову хитрість: Наєв пригадав історії з передової, які його вразили

Сергій Наєв розповів, що є чимало історій з передової, які його вразили. Українські захисники вражають увесь світ своєю мужністю.

Генерал-лейтенант Наєв – командувач Об'єднаних Сил ЗСУ – розповів деталі. Зокрема, його вразила історія, яка сталася на Ізюмському напрямку.

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Героїчна оборона Довгенького

Російські окупанти намагалися зробити все, щоб захопити Довгеньке. Населений пункт обороняла десантно-штурмова рота 95-ї окремої десантно-штурмової бригади під командуванням капітана Євгена Юрчака.

Наєв розповів, що під час бою захисники вдалися до військової хитрості.

Результат – вражає:

частина ворожих танків підірвалась на протитанкових загородженнях;

частину – вдалося знищити з гранатометів.

Піхоту противника відсікли та знищили.

Завдання під Берестовим

Також Наєв пригадав, як наприкінці травня 14-та окрема механізована бригада отримала завдання щодо оборони визначеної смуги поблизу населеного пункту Берестове.

"Командир одного з батальйонів майор Андрій Мороз мав зайняти Берестове до 20:00. Але, врахувавши обставини, він ухвалив рішення зайняти населений пункт на 14 годин раніше", – мовиться у повідомленні.

Це дало фантастичний результат – ЗСУ встигли підготувати оборону та контролювати усі панівні висоти. Коли російські окупанти почали штурмувати населений пункт, їм не вдалося досягнути жодного результату.

Військова хитрість у Нирковому

Вражає й історія 24-ї окремої механізованої бригади під командуванням полковника Романа Мамавка. Тоді воїни виконували завдання з оборони смуги – до неї входив населений пункт Ниркове.

Офіцер вдався до військових хитрощів. Як результат – ворога заманили у центр населеного пункту та знищили.